Венгры готовы сделать тагильчанам канализацию

В Будапеште официальная делегация из чиновников, бизнесменов и Владимира Путина обсуждала экономическое сотрудничество в энергетической сфере (в основном газовой и атомной).

Однако одним из совместных проектов может стать 12-миллиардный концессионный договор между администрацией Нижнего Тагила и Будапештским водоканалом, предусматривающий полную модернизацию водно-канализационного хозяйства города, сообщают СМИ. Ранее в Екатеринбурге прошло заседание рабочей группы по проработке данного проекта.

Будапештский водоканал специализируется в сфере коммунального хозяйства на водоснабжении в Европе. В рамках заседания обсуждали реконструкцию всей системы водоснабжения Нижнего Тагила от водозаборов до поставки и отведения воды в квартиры жителей. Компания готова инвестировать в проект собственные средства.