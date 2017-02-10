Скоро покажут выпуски «НЕФАКТ» про Нижний Тагил

Посмотреть программы «НЕФАКТ», съемки которых проводились в музеях Нижнего Тагила, вы сможете на телеканале «Звезда»:

16 февраля (повтор 18 февраля) – про заводчиков Демидовых, 25 февраля — про механиков Черепановых.

Напомним, с 16 по 21 января в историко-краеведческом музее, историко-техническом музее «Дом Черепановых», в этнографическом комплексе и на территории музея-завода истории развития техники черной металлургии шли съемки новых выпусков культурной передачи.

Сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» даже получили благодарность телерадиокомпании «Звезда» и продюсерского центра «Простые вещи» за содействие в съемке выпусков программы «НЕФАКТ», сообщает городская администрация.

Проект телекомпании «Звезда» посвящен ярким событиям, интересным загадочным местам, а также судьбам людей, оставившим след в истории России. Ведущий данных выпусков – актер театра и кино, артист Московского Художественного театра им. А.П. Чехова Андрей Бурковский.