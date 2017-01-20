В Нижнем Тагиле молодая мамаша организовала наркопритон

С начала года в тагильской полиции возбудили два уголовных дела по организации либо содержанию притонов для потребления наркотических средств. Неравнодушные граждане, не готовые мириться с существованием по соседству «нехороших квартир», сообщают в органы внутренних дел.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №16 вместе с участковым уполномоченным проверили одну из таких квартир дома 23 на улице Кузнецкого, где часто собираются граждане с характерными признаками наркотического опьянения.

Полицейские прямо на лестничной площадке столкнулись с компанией молодых людей, выходивших из указанной квартиры. Двое мужчин и три женщины, одна из которых 21-летняя хозяйка жилища.

Молодая женщина живет в одной из комнат коммунальной квартиры вместе с трехлетней дочерью, которая находилась у своего отца. При осмотре комнаты и кухни оперативники обнаружили использованные шприцы, фрагменты фольги с остатками нагара, металлические трубки – все атрибуты, свидетельствующие об употреблении наркотических средств. При личном досмотре у самой хозяйки квартиры оперативники обнаружили и изъяли более полуграмма синтетического наркотика, который она приобрела у 23-летнего гостя с Тагилстроя.

Всех задержанных направили на освидетельствование и привлекли к административной ответственности за потребление наркотических средств.

В отношении владелицы жилища возбуждены уголовные дела по фактам хранения наркотиков и содержания наркопритона. Информация о мамаше, злоупотребляющей наркотиками имеющей на воспитании малолетнюю дочь, направлена в подразделение по делам несовершеннолетних. Теперь инспекторы ПДН совместно с органами опеки будут решать судьбу ребенка.

Ранее участковые уполномоченные отдела полиции № 17 пресекли деятельность наркопритона в квартире на Зари, 34 в Дзержинском районе. Ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 37-летний мужчина, около года назад пристрастившийся к употреблению запрещенных наркосодержащих веществ, превратил свою квартиру в притон. Участковые застали хозяина вместе с пятью разнополыми гостями. Использованные шприцы, фольга, трубки, пластиковый контейнер с остатками белого порошкообразного вещества, пачка из-под сигарет с комкообразным веществом, полимерный пакет с веществом темного цвета изъяли с места происшествия.

По результатам исследований изъятое вещество является наркотическим – гашиш, массой порядка 40 граммов. По заверениям хозяина злополучной квартиры, он совершенно случайно нашел пакетик с этим содержимым в лесопарковой зоне недалеко от дома. Сыщики уголовного розыска продолжают оперативно — розыскные мероприятия по установлению личности возможного сбытчика наркотиков.

Действия мужчины подпадают под признаки преступлений двух статей уголовного кодекса: систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, предусматривающей наказание до четырех лет лишения свободы, и хранение наркотических средств в крупном размере, за что предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. До суда оба подозреваемых будут находиться под подпиской о невыезде, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».