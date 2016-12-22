В Сулеме охотник пристрелил даму в санях

28 ноября в 13.40 в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» оператор скорой помощи сообщил о том, что в селе Сулем в частном доме находится женщина с огнестрельным ранением. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции Нижнего Тагила установили, что пятеро мужчин в лесном массиве, в пяти километрах от поселка Сулем охотились на лося. Они рассредоточились на точках в ожидании зверя. К одному из них, 58-летнему мужчине, на снегоходе подъехали мужчина и женщина. Женщина находилась в санях. Охотник в ожидании лося держал на изготовке ружье. Он предупредил незнакомцев о необходимости покинуть этот район в связи с охотой, но мужчина стал двигаться в его направлении и протянул руку. Женщина начала вставать с саней, тогда охотник стал отводить ружье в сторону, ветка зацепилась за курок, и произошел выстрел, в результате которого 39-летняяя женщина получила сквозное огнестрельное ранение левого плеча.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в травматологическое отделение городской больницы для оказания помощи. Женщина получила открытый многооскольчатый перелом нижней трети плечевой кости с повреждением сосудисто – нервного пучка и повреждение 2-х ребер слева. Пострадавшая незамедлительно была прооперирована.

Участковые уполномоченные МУ МВД России «Нижнетагильское» провели проверку, в ходе которой была назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки и заключению СМЭ дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК Российской Федерации (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В отношении подозреваемого стрелка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».