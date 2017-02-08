Премьерный показ боевого модуля будет в ОАЭ

На Международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2017 в Абу-Даби будет премьерный показ корпорации УВЗ. Впервые на международном салоне представят полноразмерный макет 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля, информирует корпорационный пресс-центр.

Данное оборудование предназначено для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Оно является основным вооружением боевых бронированных машин. Модуль оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 (основное вооружение) и 7,63-мм танковым пулеметом 6П7К (вспомогательное вооружение).

Кроме модуля на стенде корпорации УВЗ полноразмерным макетом на мотовездеходе будет экспонироваться 82-мм миномет 2Б24 — максимальная дальность стрельбы выстрелом 3ВОЗ с ОФМ 3-О-26 – составляет не менее 6 км. Скорострельность без исправления наводки — не менее 20 выстрелов в минуту.

На экспозиции УВЗ участники и гости выставки ознакомятся и с другой продукцией предприятий интегрированной структуры.