УВЗ войдет в единый холдинг производства бронетехники

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче передать госкорпорации «Ростех» 100%-ный госпакет акций «Уралвагонзавода».

УВЗ может войти в структуру «Ростеха» в первом полугодии 2017 г. Ранее куратор ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин выказал президенту недовольство работой «Уралвагонзавода», предлагая передать его «Ростеху». Необходимость кадровых перемен на УВЗ Рогозин объяснял сложным финансово-экономическим положением предприятия и возможной угрозой срыва гособоронзаказа, сообщали «Ведомости».

В будущем Ростех планирует организовать единый холдинг производства бронетехники, объединив «Курганмашзавод», «Уралвагонзавод» и другие активы, заявлял на брифинге глава госкорпорации Сергей Чемезов.

По данным «Коммерсантъ», УВЗ может возглавить заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Потапов.