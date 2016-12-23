Приглашаем на январский гребный слалом

Уже 16 лет в январе «Школа гребного слалома» Нижнего Тагила проводит многодневку, состоящую из нескольких соревнований по гребному слалому для спортсменов разных возрастов и квалификаций. Соревнования пройдут на базе МБУ ДО ГорСЮТур «Полюс», Газетная, 27а. Каждый соревновательный день начинается в 8.00.

4 января 2017 года — XVI открытый личный чемпионат Уральского федерального округа памяти Халтуриной Т.С. (с параллельным зачётом «Открытое первенство Свердловской области среди юношей и девушек до 15-ти и до 17-ти лет»).

С 5 по 8 января 2017 года — Открытое первенство Уральского федерального округа среди юниоров и юниорок до 24-х лет (с параллельным зачётом «Открытое первенство города Нижний Тагил среди юношей и девушек до 17-ти лет»).

Среди участников соревнований, спортсмены отделения «гребного слалома» СДЮСШОР «Уралец», члены сборной команды России по гребному слалому:

Заслуженные мастера спорта России, бронзовые призёры XXIX Олимпийский игр в Пекине, участники XXX Олимпийский игр в Лондоне, шестое место на XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро — Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов, каноэ-двойка;

Серебряный призёр Первенства Мира 2016 в командной гонке, бронзовый призёр Первенства Европы 2015 в командной гонке, победитель Первенства России 2016 — Дмитрий Храмцов, каноэ-одиночка;

Бронзовый призер Первенства Европы 2016 в командной гонке, обладатель Кубка России 2016, бронзовый призёр Чемпионата России 2016 — Никита Губенко, байдарка-одиночка;

Чемпион России и обладатель Кубка России 2016 в командной гонке — Евгений Доронин, байдарка-одиночка;

Участник Первенства Мира и Европы, победитель Первенства России, бронзовый призёр Чемпионата России, чемпион России 2016 в командной гонке — Виталий Максимов, каноэ-одиночка;

Участник Первенства Мира и Европы, чемпион России 2016 в командной гонке — Дмитрий Лабасов, байдарка-одиночка;

Победитель Первенства России, бронзовый призёр Чемпионата России, призёр Кубка России, чемпион России 2016 в командной гонке — Юрий Снегирев, каноэ-одиночка;

Бронзовый призёр Первенства Европы 2015 в командной гонке, победитель Первенства России — Данил Бояркин, каноэ-одиночка;

Победитель Первенства России в командной гонке — Дмитрий Гоголев, каноэ-одиночка;

Победитель и призёр первенства России, призёр Чемпионата России, призёр Кубка России — Владимир Камешков, байдарка-одиночка.

Участник XXXI Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, мастер спорта международного класса, неоднократный победитель Чемпионата России и обладатель Кубка России, обладатель золотой медали первенства Европы, Павел Эйгель, Москва.