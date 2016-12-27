В конвертерном цехе НТМК ускорили плавку стали

Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК перешел на автоматизированную систему подготовки ферросплавов к плавке, что ускоряет получение стали.

В подразделении эксплуатируются два ферросплавных бункера, оснащенных автоматизированной системой учета, датчиками-дозаторами и производственными весами. Каждый бункер предназначен для определенного типа ферросплавов, новые агрегаты позволяют быстрее подготовить добавку для плавки.

Подручный сталевара через программу задает необходимое количество ферросплавов, которое понадобится для ближайшей плавки. Параметры просматриваются в общей сети комбината для контроля процесса.

Новые установки хранят ферросплавы и отсеивают мелкие частицы, непригодные для получения стали.

В цехе функционирует установка автоматической подачи карбида кальция, который, как и ферросплавы, раскисляет металл. Благодаря новому оборудованию, загрузка добавки в металл стала полностью автоматической, информирует пресс-центр ЕВРАЗа.