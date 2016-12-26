Кто в ответе за нависший с крыш снег?

«Вот такие страшные сугробы из снега и сосулек свисают с крыши дома по адресу Ленинградский проспект, д.97. И так каждый год. Как никто не пострадал еще — не понимаю…», — сообщила редакции Ольга Завьялова.



Заместитель директора по производству управляющей компании ООО Райкомхоз НТ Александр Юрьевич Печенкин пояснил, что сотрудниками УК своевременно выполняется очистка дорожек, крылечек, бетонных козырьков над выходами из подъездов, полисадника и внутриквартальных проездов. Поскольку дом не сформировал свой земельный участок, чтобы считать придомовую территорию своей, за прочее обслуживание ответственность возложена на администрацию города и самих жильцов. Снежная шапка, свисающая с участков крыши, далеких от подъездов, валится в безлюдный полисадник.

Заснеженные самодельные козырьки застекленных балконов, выполненных под лоджию, не предусмотрены изначальной конструкцией и являются нарушением закона, влекущим штраф. Собственники жилья должны получать соответствующую разрешительную проектную документацию из управления архитектуры города.

Такие незаконные козырьки и балкончики — собственность жильцов, за благосостояние которых УК ответственности не несет. При желании собственники могут заключить дорогостоящий договор на вывоз снега, поскольку это их зона ответственности.

По уверению Александра Печенкина, на днях УК закажет «вышку», чтобы убрать нависший снег и лед. Впредь жильцам рекомендуется обращаться непосредственно в УК по всем интересующим вопросам. Телефоны указаны в каждой «платежке»: 8(3435) 33–02–70, 8(3435) 33–09–27 (диспетчерская; обед с 12 до 13 часов).