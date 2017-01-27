Успешные дети попадут в Сочи

В Сочи Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина создан образовательный центр «Сириус». Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

Участниками образовательных смен центра «Сириус» могут стать успешные учащиеся общеобразовательных организаций (школ/колледжей/лицеев/гимназий), являющиеся гражданами РФ.

Если вы учитесь в 8-10 классе, добились успеха в олимпиадах высокого уровня и выполнили интересный проект, примите участие в конкурсе. Регистрация заявок на участие в Межрегиональном конкурсе проектных и исследовательских работ школьников будет открыта 1 февраля и продлится до 15 апреля 2017 года. Подробнее по ссылке.