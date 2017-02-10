Депутаты: Елена Головач уходит в прошлое

Российским детям разрешат носить двойные фамилии (фамилия матери+отца), поправки в Семейный и Гражданский кодекс России рассматривают в Госдуме. Измененные правила присвоения имен и фамилий рассмотрела рабочая группа при комитете по госстроительству и законодательству.

Поправки в правила присвоения фамилий являются вариантом доработки законопроекта депутата Валентины Петренко о запрете в России имен, представленных цифрами, аббревиатурами, различными названиями, ненормативной лексикой.

Законопроект об именах рассмотрят на пленарном заседании Госдумы до конца февраля.