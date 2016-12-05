Стационар «Тагильские зори» примет больше жителей

Окончен второй этап капремонта дневного стационара «Тагильские зори» в структуре медико-санитарной части Уралвагонзавода. Пациентам создали комфортные условия пребывания на втором этаже.

Символическое открытие «Тагильских зорь» состоялось на минувшей неделе. Красную ленточку перерезал исполнительный директор предприятия Владимир Рощупкин. Финансирование работ обеспечил завод Нижнего Тагила.

Полгода длился капитальный ремонт помещений, где расположены 10 одноместных комфортабельных палат и процедурный кабинет. При перепланировке помещений была смонтирована вентиляционная система, для отделки стен использовали современные медицинские панели, проложили новую электропроводку, установили современную сантехнику. Отремонтированные палаты и кабинет обставили мебелью производства Волчанского механического завода, филиала Уралвагонзавода. Медучреждение соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Капремонт третьего этажа с отделением на 20 коек проведен в 2014 году. Скоро работы начнутся на первом этаже, где появятся кабинеты приема специалистов, физиотерапевтический кабинет, кабинет массажа.

В минувшем году в дневном стационаре «Тагильские зори» лечились 848 уралвагонзаводцев. Теперь стационар станет более доступным для работников предприятия. При наличии показаний к госпитализации получить направление в дневной стационар можно у цехового терапевта, сообщает пресс-центр УВЗ.