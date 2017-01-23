Сиделец между сроками обокрал женщину в приютившем его селе

45-летний уроженец Красноярского края девять месяцев был подозреваемым в грабеже.

Жительница села Лая заявила в полицию о краже плазменного телевизора за 15 тысяч рублей в апреле 2016 года. Следователи установили, что неизвестный через незапертую дверь незаконно проник в дом и вынес телевизор.

К хищению был причастен кто–то из местных. Под подозрение попал 45-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья.

Отбывая очередное наказание, он познакомился по переписке с 38-летней жительницей села Лая Пригородного района Нижнего Тагила. Освободившись в 2015 году, северянин остался жить в ее доме. В октябре 2016 года по приговору Пригородного районного суда мужчина был снова осужден за умышленное причинение вреда здоровью и оказался за решеткой.

Сотрудникам уголовного розыска при участии участковых уполномоченных и следователей, было установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершив кражу из соседнего дома, после чего продал похищенный телевизор местной жительнице по-соседству. После раскрытия преступления сотрудники полиции вернули имущество законной владелице.

Со слов старшего следователя следственного отдела №6 майора юстиции Ольги Марамзиной, уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК Российской Федерации (Кража с незаконным проникновением в жилище) направили в суд для дальнейшего его рассмотрения, передает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».