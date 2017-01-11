Парни украли парфюм и попались

18-летние бывшие воспитанники детского дома, состоявшие на учете в ПДН за самовольные уходы, обокрали парфюмерный магазин. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Оба проживают в микрорайоне Красный Камень.

Шестого января приятели зашли в парфюмерный магазин на Пархоменко, один незаметно взял с витрины дорогую туалетную воду, распечатал упаковку и передал знакомому флакончик.

После ухода напарника молодой человек, чтобы снять с себя подозрения, обратил внимание продавца на отсутствие товара. Работник магазина вызвала сотрудников полиции, чтобы разобраться в ситуации. Прибывшие полицейские узнали «свидетеля». Парню пришлось связаться с приятелем и вернуть похищенную туалетную воду.

Теперь уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц, возбужденное следователями отдела полиции № 18, рассмотрят в суде. Соучастники отпущены под подписку о невыезде, информирует пресс-группа полиции Нижнего Тагила.