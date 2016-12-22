Бронзу взяли в Каменск-Уральске тагильские тхэквондисты

В Каменск-Уральске прошло открытое командное первенство по тхэквондо ИТФ, где участвовали две команды СДЮСШОР «Уралец» Нижнего Тагила, обе заняли призовые места.

В возрастной группе 11-13 лет Максим Борисов, Всеволод Клюкин, Артем Каргаев, Артем Гобов, Андрей Мулюков и Константин Мамадаев стали бронзовыми призёрами первенства.

В возрастной группе 14-17 лет Семен Гутин, Эшгин Мамедов, Дмитрий Микрюков, Александр Шильков, Данил Коротынских, Мирон Нестеров также заслужили бронзу.

Тренируют ребят Владимир Николаевич Ботников и Владимир Александрович Морозов.