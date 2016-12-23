Новогоднее первенство по тхэквондо будет в субботу 23.12.2016 | 10:12 Спорт 71 24 декабря в 9.00 в Доме спорта «Уралец» Нижнего Тагила на Октябрьской революции, 37а состоится Новогоднее первенство Нижнего Тагила по тхэквондо ИТФ. Поделиться новостью:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в ВК белый (Открывается в новом окне)Послать это другу (Открывается в новом окне) Оставить комментарий Cancel Reply Имя * Email*
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