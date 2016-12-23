Новогоднее первенство по тхэквондо будет в субботу

Спорт
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24 декабря в 9.00 в Доме спорта «Уралец» Нижнего Тагила на Октябрьской революции, 37а состоится Новогоднее первенство Нижнего Тагила по тхэквондо ИТФ.

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