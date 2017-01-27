Тхэквондисты Нижнего Тагила вошли в Сборную области

В спорткомплексе «Факел» прошли Чемпионат и Первенство Свердловской области по тхэквондо ИТФ.

Основная цель соревнований — формирование сборной команды Свердловской области по тхэквондо ИТФ на 2017 год.

Спортсмены в составе команды выступят на Чемпионате и Первенстве России по тхэквондо ИТФ, который состоится в Санкт-Петербурге с 22 по 27 февраля 2017 года.

Тхэквондисты СДЮСШОР «Уралец» Нижнего Тагила показали следующие результаты:

«Спарринг»:

11-13 лет: Елизавета Цыганова – 1 место, вк до 30 кг; Мария Морозова – 1 место, вк до 50 кг; Артем Каргаев – 1 место, вк до 60 кг; Андрей Мулюков – 1 место, вк свыше 65 кг; Дмитрий Шабалин – 2 место, вк до 45 кг; Даниил Чистяков – 2 место, вк до 50 кг.

14-15 лет: Эшгин Мамедов – 1 место, вк до 63 кг; Софья Шилова – 1 место, вк до 64 кг; Данил Коротынский – 1 место, вк до 69 кг; Семен Востриков – 2 место, вк до 45 кг; Татьяна Дырнова – 2 место, вк до 46 кг; Мирон Нестеров – 2 место, вк до 51 кг; Алена Баркан – 2 место, вк до 52 кг; Александр Столбов – 2 место, вк до 63 кг; Михаил Лебедев – 3 место, вк до 51 кг; Всеволод Клюкин – 3 место, вк до 63 кг.

16-17 лет: Дмитрий Микрюков – 1 место, вк до 69 кг; Дмитрий Пестерев – 1 место, вк до 75 кг; Марина Григорьева – 2 место, вк до 52 кг; Роман Ивановских – 3 место, вк до 69 кг.

Мужчины: Артем Пичугин – 1 место, вк до 85 кг.

«Туль»: Елизавета Цыганова – 3 место; Мария Морозова – 3 место; Артем Каргаев – 3 место; Софья Шилова – 3 место.

Спортсмены, занявшие 1 и 2 места, вошли в состав сборной команды Свердловской области.

Тренерский состав: Владимир Николаевич Ботников, Владимир Александрович Морозов, Владимир Геннадьевич Панфилов, Игорь Евгеньевич Русских, Юрий Сергеевич Чусовлянкин.