Вячеслав Курдеев — лучший наставник УВЗ-2016

Уралвагонзавод озвучил итоги ежегодного конкурса на звание «Лучший наставник молодежи», где участвовали 40 сотрудников разных цехов, управлений, отделов и служб головного предприятия корпорации УВЗ. Всего на заводе более тысячи действующих наставников.
Лучшим наставником 2016 года выбран токарь производственно-экспериментального цеха Вячеслав Курдеев. Вторым стал — слесарь-инструментальщик механосборочного цеха Вячеслав Акимов. Третьим – сталевар мартеновской печи мартеновского цеха Игорь Коркин.При подведении итогов конкурса учитывали стаж работы наставником, количество учеников, в том числе тех, кто по итогам работы с учителем повысил свою квалификацию, и многое другое. Вячеслав Курдеев работает на УВЗ с 1980 года. Наставничеством занимается 26 лет. Он помог влиться в заводской коллектив и обучил 36 молодых специалистов, которые успешно работают в разных подразделениях предприятия.
Движение наставничества на Уралвагонзаводе имеет многолетние традиции. Это важнейшая часть процедуры адаптации новых сотрудников на производстве. С 2011 года наставничество особенно активно продвигается и развивается. Создана и работает комиссия по наставничеству, проводятся мероприятия, где наставники могут обменяться опытом, освоить новые эффективные методы передачи профессиональных знаний и навыков. За активную позицию действующие наставники ежемесячно получают дополнительное материальное вознаграждение, передает корпорационная пресс-служба.
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