Вячеслав Курдеев — лучший наставник УВЗ-2016

Уралвагонзавод озвучил итоги ежегодного конкурса на звание «Лучший наставник молодежи», где участвовали 40 сотрудников разных цехов, управлений, отделов и служб головного предприятия корпорации УВЗ. Всего на заводе более тысячи действующих наставников.

Лучшим наставником 2016 года выбран токарь производственно-экспериментального цеха Вячеслав Курдеев. Вторым стал — слесарь-инструментальщик механосборочного цеха Вячеслав Акимов. Третьим – сталевар мартеновской печи мартеновского цеха Игорь Коркин.

Движение наставничества на Уралвагонзаводе имеет многолетние традиции. Это важнейшая часть процедуры адаптации новых сотрудников на производстве. С 2011 года наставничество особенно активно продвигается и развивается. Создана и работает комиссия по наставничеству, проводятся мероприятия, где наставники могут обменяться опытом, освоить новые эффективные методы передачи профессиональных знаний и навыков. За активную позицию действующие наставники ежемесячно получают дополнительное материальное вознаграждение, передает корпорационная пресс-служба.