Тагильские мастера удостоены званий

Свердловский областной художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам озвучил результаты конкурсов «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов».

Званием «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» удостоены пять художников, среди них трое из Нижнего Тагила, двое — из Екатеринбурга и Сухого Лога.

Светлана Парышева – мастер уральской лаковой росписи (педагог МБУДО «Городская станция юных техников»), Сергей Коротченя – мастер по художественной обработке бересты, Елена Отмахова – мастер уральской лаковой росписи (директор МБУДО «Художественно-эстетическая школа»).

Звание «Хранитель народных художественных промыслов» получили два конкурсанта из Екатеринбурга и один из Нижнего Тагила.

Лидия Хайдукова – хранитель коллекции «ДПИ» Нижнетагильского музея изобразительных искусств, искусствовед, член СХ.