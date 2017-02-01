Толерантность растет

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения россияне стали более толерантны к внешним проявлениям религиозной принадлежности.

К внешним проявлениям религиозной принадлежности в учебных учреждениях россияне сегодня относятся более терпимо, чем пять лет назад: уже 47% граждан считают, что в этом нет ничего предосудительного (с 35% в 2012 г.). Заметно выше эта доля среди молодежи (73% в группе от 18 до 24 лет), последователей ислама (68%). Напротив, недопустимым со стороны учеников и учителей подобное поведение считают 47% (среди 45-летних и старше – 55-57%, высокообразованных – 56%, атеистов – 56%).

В связи с этим мы проводим анонимный опрос — растет ли толерантность к религиозным явлениям у тагильчан?