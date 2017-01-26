Жителям Нижнего Тагила предлагают участвовать в разработке новой схемы движения трамваев

Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов представил участникам мэрского совещания предложения по развитию электротранспорта в Нижнем Тагиле на два года вперед. Тагильчанам необходимы шаговая доступность, время работы на линии с 5.30 утра и до 23.00 часов вечера, четкий график движения с интервалами от 5 до 15 минут, комфорт и безопасность пассажиров. Транспортники предлагают в 2017 году обособить трамвайные пути сплошной линией разметки, что приведет к увеличению скорости сообщения и уменьшению простоев вагонов от ДТП на путях. Запланировано установить четыре остановочных комплекса, оборудовать брусчаткой девять автомобильных переездов.

Капитальный ремонт девяти тяговых подстанций в 2013 и 2014 годах позволил в 2016 году полностью избежать аварийных отключений. Благодаря модернизации увеличилась суммарная мощность до 29,5 процента, что позволяет работать на линии сразу 100 вагонам. Кардинальное обновление трамвайного парка эффективно Экономия затрат на электрическую энергию в 2016 году составила девять млн рублей. Современные вагоны позволили увеличить суммарный пробег и снизить расходы электроэнергии на один километр пути. На сегодняшний день ежедневный выпуск подвижного состава составляет 57 вагонов, которые совершают более 24 тысяч рейсов за месяц. За два года специалисты НТ МУП «Тагильский трамвай» планируют увеличить эту цифру до 30 тысяч. Замена старых вагонов продолжается и в этом году. В город уже начали поступать новые единицы подвижного состава. Всего по лизинговой схеме до 31 января 2017 года в Нижний Тагил поступит 30 новых низкопольных вагонов.

Чтобы удовлетворить потребности жителей строящихся микрорайонов в городском транспорте, подготовлены планы по перспективному строительству трамвайных линий. Более двух километров новых путей в Алтайском микрорайоне увеличат пассажиропоток до шести тысяч людей в день. Ветка с такой же протяженностью от Октябрьского проспекта по Черноисточинскому шоссе через улицу Дружинина до Уральского проспекта позволит стимулировать пассажиропоток до четырех тысяч человек в день. В Тагилстроевском районе протяженность трамвайных путей может быть увеличена почти на три километра. Они должны соединить улицы Металлургов, Гастелло и Гвардейский бульвар.

Сергей Носов одобрил планы и предложил тагильчанам доработать транспортную схему движения трамваев, сообщает пресс-служба муниципалитета.