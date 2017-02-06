Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2017» завершились в Нижнем Тагиле

4 февраля возле ФОК «Президентский» стартовали 2100 человек, среди них полторы тысячи школьников и 500 воспитанников детских садов.

Малыши стартовали в 11-ти забегах – по числу объединений детских садов. Школьники сдавали бег на лыжах на значок ГТО (норматив программы комплекса «Готов к труду и обороне»). Юноши пробежали 5 км, девушки – 3 км. На значок высшей пробы может рассчитывать 141 участник гонки. Также на победу претендовали 17 семей. Лучшей стала семья Паньшиных – Алексей, Юлия и их пятилетний сын Михаил. Отдельным забегом соревновались руководители и представители предприятий и организаций города — 100 человек.

Зрителей развлекали показательные выступления спортсменов отделений фигурного катания на коньках и хоккея МАУ ДО СДЮСШОР «Юпитер», подвижные игры на снегу и концерт ГДМ.

В воскресенье на лыжной базе АО НПК «Уралвагонзавод» был спортивный забег по лыжным гонкам, где участвовали 160 лыжников города. 11 февраля лыжная база на Старателе примет жителей Тагилстроевского района — 1000 участников. Сельчане выйдут на лыжню в деревне Усть-Утка.

12 февраля эстафету «Лыжни России» подхватят Дзержинский и Ленинский районы города на лыжных базах «Уралвагонзавода» и «Спартак», уточняет администрация.