УВЗ обучает своих руководителей

На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле организовано обучение по повышению квалификации руководителей подразделений «Школа исполнительного директора».

20 человек каждую пятницу и субботу в течение семи месяцев будут изучать «Управление персоналом», «Управленческо-бухгалтерский учет», «Бережливое производство», «Организация производства». После обучения они получат сертификаты.

Обучение будут проходить силами собственных специалистов УВЗ и с привлечением потенциала профессорско-преподавательского состава образовательных организаций – учредителей АНО «Корпоративный университет Уралвагонзавод».

Директор Центра подготовки персонала Уралвагонзавода Сергей Васильев подчеркнул, что программу обучения планировали достаточно долго, выверено подбирали темы, направления деятельности, очень серьезно подошли к списку руководителей:

«Это должен был быть начальник структурного подразделения или цеха, либо подающий надежды заместитель, в возрасте до 45 лет, уже имеющий высшее образование и опыт руководящей работы».

Уралвагонзавод привлек лучшие образовательные организации, каждая из которых сильна в своем блоке. Необходимые знания, умения и навыки будут передавать специалисты преподаватели Уральского института-филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Уральского государственного экономического университета и Московской высшей школы инжиниринга. Представители школы поделятся европейским опытом, расскажут об особенностях производства в Америке и Канаде.

Обучением руководителей по модулю «Управление персоналом» занимается старший преподаватель кафедры управления персоналом УИУ РАНХиГС Татьяна Сергеева. Среди тем для изучения – управление собой, основы стресс менеджмента, формирование эффективной команды, управление конфликтом, искусство переговоров, профессиональное развитие персонала, мотивация и потребности работников, локальные нормативные акты организации и тонкости трудового права.

Второй модуль связан с элементами бухгалтерского и управленческого учета. Руководители изучат понятия себестоимости, экономики цеха, как она складывается, какие факторы на неё влияют, как ей управлять, как её предвидеть и планировать. Третий модуль — с бережливым производством. Бережное отношение к тем ресурсам, которые даны руководителю – это залог успеха и процветания любого предприятия.

Последний блок посвящен организации производства. Слушатели будут практиковать умение руководить и организовывать производство, научатся правильно выстраивать весь производственный цикл, совмещая технологию и качество, говорят в пресс-службе корпорации.