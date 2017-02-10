Воздержаться от поездок рекомендует МЧС в выходные

Комплекс неблагоприятных метеоявлений сохраняется на территории Сибири и Урала. Сотрудники МЧС России просят население прислушаться к прогнозам синоптиков и рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности.

На выходные специалисты Годрометеоцентра прогнозируют метели, понижение температуры, сильный гололёд и снежные заносы. Возможно осложнение обстановки на автомагистралях.

Ночные похолодания до -35, -40 ожидаются в уральских регионах. В морозные дни необходимо уделять дополнительное внимание отопительным и электрическим приборам, пожароопасным предметам, быть очень осторожными с огнём, следить за состоянием электропроводки. Резкий рост пожаров при низких температурах наружного воздуха вызывают печное отопление и электрооборудование.

Из-за обильных снегопадов и сильного ветра высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, в Алтайском крае и в Республике Алтай. Жителям Урала Также стоит помнить об осторожности.

Для предотвращения ЧС на дорогах муниципальным властям рекомендуют своевременно вводить ограничения движения транспорта и держать на постоянном контроле организацию пунктов питания и обогрева водителей и пассажиров.

Во всех регионах, где сохраняются или ожидаются сложные погодные условия, МЧС России несет службу в режиме повышенной готовности. Спасатели и пожарные оказывают помощь водителям на дороге.

Сотрудники МЧС России призывают автовладельцев к бдительности и повышенной внимательности на дороге. Ради безопасности при неблагоприятных погодных условиях частным лицам и водителям большегрузов лучше вовсе отказаться от дальних поездок.

Если вы попали в ситуацию, представляющую угрозу вашей жизни и здоровью, срочно сообщайте в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101» (с мобильного и стационарного телефонов).