Тагильчане поедут покорять столицу юмором 23.01.2017 | 17:00 Культура 91 Команда КВН Нижнего Тагила «Урал» снова попала в Высшую Лигу КВН. Столичные игры юмористов пройдут в феврале. На Международном конкурсе в Сочи наши утвердили свое право на участие в Высшей лиге. Поделиться новостью:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в ВК белый (Открывается в новом окне)Послать это другу (Открывается в новом окне) Оставить комментарий Cancel Reply Имя * Email*
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