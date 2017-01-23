Тагильчане поедут покорять столицу юмором

Культура
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Команда КВН Нижнего Тагила «Урал» снова попала в Высшую Лигу КВН. Столичные игры юмористов пройдут в феврале.

На Международном конкурсе в Сочи наши утвердили свое право на участие в Высшей лиге.

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