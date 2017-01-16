«Уралочка» победила «Сахалин» — 3:1

В рамках 12 тура женской российской Суперлиги «Уралочка-НТМК» на домашней площадке встречалась с командой «Сахалин». Матч завершился победой нашей команды со счётом 3:1.

В первой партии лучше дела шли у гостевой команды. Волейболистки «Сахалина» контролировали ход игры и удерживали перевес в 2-4 очка, а в концовке сета и вовсе еще сильнее оторвались в счете – 23:18, 24:19 и 25:20. Первая партия за дальневосточной командой.

Во втором игровом отрезке «Сахалин» не сбавил оборотов, и вновь сумел быстро оторваться в счете. После второй технической паузы «Уралочка» заиграла живее, отличный блок поставили Елена Ирисова и Анна Климец, и вот счет уже равный – 19:19. Следом волейболистки повторили удачное действие на сетке и вывели «Уралочку» вперед – 20:19.

В третьем сете зрители увидели противоположную картину. Удачнее начинает партию «Уралочка», постоянно ведет в счете – 8:5, 16:13, но затем «Сахалин» совершает мощный рывок 7:1 и вырывается вперед на три очка – 20:17. Николай Карполь берет тайм-аут. Но «Сахалин» не намерен отдавать партию, и продолжает набирать очки – 23:19. Уральским волейболисткам удается спасти партию, сделав счет равным – 24:24, а затем, набрав еще 2 очка подряд, и вовсе выиграть её– 26:24! Счет становится 2:1 в пользу хозяек площадки.

Четвёртую партию успешнее начинает «Сахалин» – 4:1, однако, уже к первому техническому перерыву впереди хозяйки площадки – 8:6. А дальше соперницы держали зрителей в напряжении до конца сета, шли на равных – 13:13, 17:17, 23:23. Выявлять, кто сильнее, пришлось на «больше-меньше». В этой «волейбольной перестрелке» удачнее и точнее оказались хозяйки площадки, выиграв партию со счетом 30:28 и, соответственно, матч со счетом 3:1, говорит пресс-центр клуба.