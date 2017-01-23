«Спутник» побил «Буран» 5:2

Счет открыли хозяева на последних минутах первого периода, реализовав большинство. На добивании удачно сыграл Рафаэль Шакуров – 1:0.

На 30-й минуте встречи Михаил Мокин открыл счет своим голам в матче, следом отличился Денис Мингалеев, его шайба в дальнюю девятку в численном меньшинстве стала самой красивой в этой встрече. Со счетом 3:0 «Спутник» успокоился. Гости сдаваться не собирались и менее чем через минуту отквитали одну шайбу. В большинстве отличился Антон Тихомиров. В воротах «Бурана» побывала и шайба Марата Фахрутдинова, но не хватило доли секунды, чтобы гол «попал» в рамки периода: сирена на перерыв прозвучала чуть-чуть раньше, лишив форварда первого результативного очка за новую команду.

В третьем периоде «ураганные» свели разрыв к минимуму, забросив второй раз. Вадим Агеев сделал счет 3:2, два гола Михаила Мокина, в сумме – хет-трик, обеспечили победу тагильским «Бобрам» — 5:2. Три результативные передачи у Егора Рожкова, по две – у Евгений Гасникова и вернувшегося в строй Вадима Кравченко, сообщили в ХК.