Четвертая победа подряд: «Уралочка» со счётом 3:0 обыграла «Заречье»

«Уралочка-НТМК» провела матч 15 тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. На выезде подопечные Николая Карполя одержали победу в трёх партиях над подмосковным клубом «Заречье-Одинцово».

В турнирной таблице «Уралочка» прочно занимает третье место.

«Мы победили за счет своего настроя. «Заречье» — молодая, азартная команда, против которой всегда интересно и тяжело играть. Они хорошо играют в защите, эмоциональные. В Одинцово у нас всегда напряженные матчи», — рассказывает Марина Бабешина, связующая ВК «Уралочка-НТМК».

«Мы оказывали сопротивление сопернику в этом матче. Понятно, что нам не хватает опыта. Особенно опыта международных встреч. Ведь мы в этом сезоне должны были выступать в Кубке Вызова ЕКВ, но не выступаем. А «Уралочка» выступает в Лиге чемпионов и играет против лучших команд Европы. Её игроки набираются опыта. Мы бы хотели тоже играть еврокубки, но нам не дают. Плюс у нас идет постоянное недофинансирование – мы не можем провести полноценные сборы. Из всего этого и складываются наши недоуспехи. Девушки стараются, но не получается. Команде надо помочь. К сожалению, помощи пока нет», — прокомментировал Вадим Панков, главный тренер ВК «Заречье-Одинцово».