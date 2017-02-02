В Сарове «Спутник» победил хозяев по буллитам 2:1

Уступая по ходу матча 0:1, тренерский штаб тагильчан в последние минуты заменил вратаря шестым полевым игроком.

Александр Гиберт сравнял счет за полторы минуты до сирены. В серии послематчевых бросков успешно сыграл Егор Назаров, а точные броски Александра Шибаева и Евгения Гасникова принесли победу «Спутнику».

«Понимали прекрасно, что хозяевам нужна победа, причем любой ценой, учитывая текущее положение дел в турнирной таблице ВХЛ. В стартовом отрезке у нас было много удалений, и мы все-таки пропустили. Имели шансы выровнять ситуацию после перерыва, но нам с трудом дается реализация большинства – это наше слабое место. Однако мои ребята рук не опустили, продолжали работать, затем мы сняли вратаря, сравняли, и в итоге смогли взять верх над саровчанами», — отметил главный тренер ХК «Спутник» Андрей Кирдяшов.