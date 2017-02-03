«Спутник» взял победу в Казани и претендует на Братину

«Спутник» попал в плей-офф, победив в Казани «Барс» со счетом 3:1. При любом исходе оставшихся трех матчей в «регулярке» наши примут участие в борьбе за главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги – Братину.

Открыли счет гости во втором периоде, когда на 25-й минуте Евгений Гасников прогнал голкипера «Барса». В третьей двадцатиминутке «Барс» сравнял счет, но именинник Денис Перевозчиков на воротах сыграл надежно, тагильские хоккеисты забросили еще две шайбы и довели матч до победы. Отличились Денис Курепанов и Рафаэль Шакуров, считают в хоккейном клубе Нижнего Тагила.