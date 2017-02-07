Тагильские тхэквондисты победили в Перми

4-5 февраля в Перми был Межрегиональный турнир «Открытие» по тхэквондо ИТФ.
Спортсмены СДЮСШОР «Уралец» Нижнего Тагила показали следующие результаты:
«Спарринг»: Всеволод Клюкин, вк свыше 60 кг -1 место; Максим Борисов, вк до 50 кг – 2 место; Степан Цыганов, вк до 52 кг –3 место; Татьяна Дырнова, вк до 50 кг – 2 место; Мария Морозова, вк до 50 кг – 3 место.
«Туль»: Мария Морозова – 1 место.
«Поинт-стоп спарринг»: Всеволод Клюкин, вк свыше 60 кг -1 место; Максим Борисов, вк до 50 кг – 3 место; Артем Каргаев, вк свыше 60 кг – 3 место.
В общекомандном зачёте Сборная Свердловской области заняла второе место.
Оставить комментарий