Кому делать нечего?

А фишка в том, что мы набираем волонтеров для организации и проведения тагильского этапа XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2017», который состоится 4, 5, 11, 12 февраля 2017 года в разных местах города!

И нам нужна помощь волонтёров 4 февраля у ФОК «Президентский» и 12 февраля на горе Долгая.

1) Дата проведения мероприятия, когда необходима помощь волонтеров:

4 февраля 2017 года (суббота) у ФОК «Президентский»;

Время работы волонтеров: с 8:00 до 16:00;

Необходимое количество волонтеров: 60 человек.

2) Дата проведения мероприятия, когда необходима помощь волонтеров:

12 февраля 2017 года (воскресенье) на горе Долгая;

Время работы волонтеров: с 11:00 до 15:00;

Необходимое количество волонтеров: 6-8 человек.

Все желающие принять участие в мероприятии в качестве волонтера записываемся здесь в следующем формате: фамилия, имя, учебное заведение/место работы, номер телефона, дата участия волонтером. Всем удачи и хорошего дня!