Пропавшую 8-летнюю Катю приютила соседка

Около 12 часов сотрудники уголовного розыска отдела полиции №17 повторно обходили квартиры жителей дома по улице Ильича, 41, где проживает пропавшая девочка. Оперативники увидели выходящую из подъезда девушку вместе с девочкой, похожей по приметам с разыскиваемой.

Сотрудники полиции выяснили, что это соседка с пятого этажа, девочка ночевала у нее, а на утро соседка повела ребенка в школу. Сотрудники уголовного розыска доставили девушку и ребенка в отдел полиции для дачи объяснений.

Инспекторы ПДН Нижнего Тагила в беседе с молодой женщиной выяснили, что около пяти часов вечера она услышала стук в квартиру на третьем этаже. Спустившись, обнаружила соседскую девочку, и, узнав, что мамы дома нет, предложила девочке дождаться маму у нее дома.

По словам девушки, она накормила ребенка, они вместе посмотрели мультики, а потом соседка уложила ребенка спать. Девушка не смогла объяснить сотрудникам полиции, почему не сообщила матери, что девочка находится у нее, также она не слышала, что в квартиру звонили или стучали сотрудники полиции.

Поиски ребенка велись вечером и ночью, они были возобновлены с раннего утра.

Как пояснила инспектор ОДН отдела полиции №17 капитан Наталья Дорошенко, по месту учебы девочку характеризуют положительно, мама заботится о ней, всегда сама приводит в школу и забирает после уроков. Мама своевременно обратилась в органы внутренних дел с заявлением о пропаже ребенка. Оснований для постановки на учет нет. Инспекторы проведут профилактическую беседу с девочкой и ее мамой и, конечно, с девушкой, приютившей «потеряшку».

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют взрослым в случае обнаружения детей без сопровождения взрослых обязательно сразу информировать сотрудников полиции.