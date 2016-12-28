Новогодняя ночь обещает быть теплой и снежной 28.12.2016 | 16:32 Погода 36 Субботним днем 31 декабря «Гисметео» прогнозирует Нижнему Тагилу пасмурную снежную погоду с температурой воздуха -6°C, влажностью 80 процентов и ветром силой семь метров в секунду (общее ощущение -11°C). Ночью будет -7°C, как и утром первого января. Поделиться новостью:Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)Нажмите, чтобы поделиться в ВК белый (Открывается в новом окне)Послать это другу (Открывается в новом окне) Оставить комментарий Cancel Reply Имя * Email*
Оставить комментарий