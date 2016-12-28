Новогодняя ночь обещает быть теплой и снежной

Погода
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Субботним днем 31 декабря «Гисметео» прогнозирует Нижнему Тагилу пасмурную снежную погоду с температурой воздуха -6°C, влажностью 80 процентов и ветром силой семь метров в секунду (общее ощущение -11°C). Ночью будет -7°C, как и утром первого января.

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