Акция «Ёлка желаний» — сбор подарков бедным детям на Рождество

Дети, столкнувшиеся с тяжелыми жизненными обстоятельствами, тоже мечтают о Рождественском подарке.

Способ помочь осуществить мечту подопечных детей соцотдела Нижнетагильской епархии РПЦ:

1) Прийти в храм Сергия Радонежского до 31 декабря и снять с елки желаний (около иконы Симеона Верхотурского) открытку, на которой написаны имя ребенка и подарок, о котором он мечтает на Рождество.

2) Купить подарок и с прикрепленной открыткой принести его в кабинет отдела социального служения.

Свои подарки ждут 13 детей из малоимущих семей.

Адрес: храм Сергия Радонежского на Металлургов, 32. Тел.: 8(3435)32-40-85.