Поиск очевидцев лобовой аварии

Разыскиваются очевидцы ДТП. 23 января в 8.50 минут водитель Лада Ларгус, следуя по автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» со стороны Екатеринбурга в сторону города Серова, на 140 километре 850 метрах автодороги не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с «Мицубиси Паджеро», под управлением 40-летнего мужчины. В результате ДТП 20-летний водитель Лада Ларгус скончался на месте происшествия. Его пассажир, мужчина, на вид 30-40 лет, также скончался.

Очевидцев, которым известны какие-либо обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия, просят обратиться по телефонам: 97-66-88 и 97-61-46. Или обращайтесь в управление МВД по адресу Карла Маркса, 49, кабинет №30.