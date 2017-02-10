В Нижний Тагил съедутся участники WorldSkills Russia

WorldSkills Russia в Нижнем Тагиле соберет 186 представителей 26 образовательных организаций.

Организаторы регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia сформировали на базе трех профессиональных образовательных учреждений в Нижнем Тагиле Северную площадку, где состоится состязание по 10 компетенциям.

Директор ГАПОУ СО НТГПК им. Н.А. Демидова Светлана Морозова сообщает, что Северная площадка примет 186 представителей 26 профессиональных образовательных организаций Свердловской области. Уровень их профессионализма оценят девять национальных экспертов WorldSkills Russia из субъектов РФ.

Торжественное открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) начнется в 11 часов 13 февраля в актовом зале ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» (по адресу ул. К. Маркса, 2).

С 14 по 16 февраля пройдут конкурсные состязания по компетенциям в ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н.А. Демидова», ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса». 16 февраля после всех этапов эксперты подведут итоги. 17 февраля в Екатеринбурге будет торжественное закрытие регионального чемпионата.

Кроме конкурсной программы, в 11 часов 15 февраля в НТГПК откроется форум региональных инновационных площадок Свердловской области, где обсудят вопросы профориентации школьников, представят опыт шести региональных инновационных площадок, выявят новые форматы социального партнерства между образовательными учреждениями и работодателями города и округа, определят механизм формирования единой профориентационной образовательной среды муниципалитета, сообщает пресс-служба Администрации города.